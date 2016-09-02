Росберг в Италии постарается приблизиться к Хэмилтону в личном зачете "Формулы-1"

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2016 года - Гран-при Италии - стартует 2 сентября двумя свободными практиками.

После гонки в Бельгии немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг сократил отставание от партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона до 9 очков и в Монце попробует вплотную к нему приблизиться, а быть может и постарается выйти вперед в споре за титул чемпиона мира. Правда, в Бельгии немцу помогли множественные штрафные замены компонентов мотора на болиде британца, в результате чего тот вынужден был стартовать с последнего ряда. Однако это не помешало Хэмилтону финишировать третьим, и в Италии он наверняка постарается взять реванш и вновь упрочить лидерство в личном зачете.

Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира. Он непрерывно проводится с самого первого сезона "Формулы-1" и по сегодняшний день (наряду с Гран-при Великобритании). Все гонки Гран-при Италии традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле, трасса является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Рекордсменом по количеству побед в Монце является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер - 5 (1996, 1998, 2000, 2003, 2006). Из действующих пилотов чаще других побеждали в Италии немец Себастьян Феттель (2008, 2011, 2013) и Хэмилтон (2012, 2014, 2015).

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).