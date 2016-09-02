Британец Энди Маррей вышел в третий круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Британский теннисист Энди Маррей вышел в третий круг US Open (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Во втором круге Маррей, "посеянный" на турнире под вторым номером, одержал победу над представителем Испании Марселем Гранольерсом со счетом 6:4, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

В следующем раунде соперником британского теннисиста станет победитель матча между Жилем Симоном (Франция) и Паоло Лоренци (Италия). Маррей побеждал на турнире в США в 2012 году, когда в финале обыграл серба Новака Джоковича в пяти сетах.

US Open по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.