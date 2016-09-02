Россиянин Карен Хачанов уступил во втором круге US Open

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Во втором круге Хачанов уступил японцу Кэю Нисикори, "посеянному" на турнире под шестым номером, со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.
В следующем раунде соперником Нисикори станет француз Николя Маю.
US Open завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.