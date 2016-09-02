Россиянка Павлюченкова пробилась в третий круг US Open

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Во втором раунде Павлюченкова, "посеянная" на турнире под 17-м номером, одержала победу над представительницей Франции Кристиной Младенович со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.
В следующем раунде соперницей россиянки станет Каролина Плишкова из Чехии, которая "посеяна" на турнире под 10-м номером.
US Open завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.