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Россиянка Павлюченкова пробилась в третий круг US Open

Спорт
2 сентября, 1:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, сентября. /ТАСС
В следующем раунде соперницей россиянки станет Каролина Плишкова из Чехии, которая "посеяна" на турнире под 10-м номером
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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Во втором раунде Павлюченкова, "посеянная" на турнире под 17-м номером, одержала победу над представительницей Франции Кристиной Младенович со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

В следующем раунде соперницей россиянки станет Каролина Плишкова из Чехии, которая "посеяна" на турнире под 10-м номером.

US Open  завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.

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