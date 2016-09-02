Сборная Боливии по футболу обыграла команду Перу в отборочном матче к чемпионату мира-2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Боливии со счетом 2:0 обыграла команду Перу в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Голами в составе победителей отметились Пабло Эскобар (38-я минута) и Роналд Ральдес (88).

После семи матчей сборная Боливии, набравшая шесть очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда Перу с четырьмя очками в активе расположилась на девятой строчке.

Двухкруговой отборочный турнир сборных КОНМЕБОЛ пройдет с октября 2015 года по октябрь 2017-го. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.

Отборочный цикл чемпионата мира определит 31 участника финального турнира, еще одну путевку уже получила Россия как страна-организатор.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.