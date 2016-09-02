Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Колумбии по футболу победила команду Венесуэлы в отборочном матче к ЧМ-2018

Спорт
2 сентября, 2:02 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 2, сентября. /ТАСС
Двухкруговой отборочный турнир сборных КОНМЕБОЛ пройдет с октября 2015 года по октябрь 2017-го
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Колумбии со счетом 2:0 обыграла команду Венесуэлы в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Голами отметились Хамес Родригес (45-я минута) и Макнелли Торрес (81). Футболисты Колумбии дважды не смогли реализовать пенальти - оба раза выручал голкипер венесуэльцев Дани Эрнандес. Сначала Карлос Бакка на 81-й минуте не переиграл вратаря, а затем Родригес в компенсированное время матча. Кроме того, венесуэльцы заканчивали встречу вдевятером после удалений Вилкера Ромеро и Рольфа Фельчера,

После семи матчей сборная Колумбии, набравшая 13 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице. Команда Венесуэлы с одним очком в активе расположилась на последней строчке.

Двухкруговой отборочный турнир сборных КОНМЕБОЛ пройдет с октября 2015 года по октябрь 2017-го. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.

Отборочный цикл чемпионата мира определит 31 участника финального турнира, еще одну путевку уже получила Россия как страна-организатор.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
2
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
3
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В сети появилось видео момента взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал
7
Байкер разбился в центре Москвы
Темы дня
Реклама