Сборная Колумбии по футболу победила команду Венесуэлы в отборочном матче к ЧМ-2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Колумбии со счетом 2:0 обыграла команду Венесуэлы в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Голами отметились Хамес Родригес (45-я минута) и Макнелли Торрес (81). Футболисты Колумбии дважды не смогли реализовать пенальти - оба раза выручал голкипер венесуэльцев Дани Эрнандес. Сначала Карлос Бакка на 81-й минуте не переиграл вратаря, а затем Родригес в компенсированное время матча. Кроме того, венесуэльцы заканчивали встречу вдевятером после удалений Вилкера Ромеро и Рольфа Фельчера,

После семи матчей сборная Колумбии, набравшая 13 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице. Команда Венесуэлы с одним очком в активе расположилась на последней строчке.

Двухкруговой отборочный турнир сборных КОНМЕБОЛ пройдет с октября 2015 года по октябрь 2017-го. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.

Отборочный цикл чемпионата мира определит 31 участника финального турнира, еще одну путевку уже получила Россия как страна-организатор.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.