Песков: Россия продолжит защищать интересы российских паралимпийцев

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит работу по защите интересов российских паралимпийцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, все соответствующие российские представительства продолжат последовательную защиту интересов наших паралимпийцев", - сказал он, комментируя отказ Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов до соревнований. Песков назвал это решение чудовищным и несправедливым. "Думаю, что будет реализована инициатива президента о проведении в России паралимпийских соревнований, с тем чтобы наши паралимпийцы смогли показать то, к чему они готовились долгие годы", - заявил Песков.

В четверг стало известно, что МПК отказал более чем 175 российским спортсменам в индивидуальном допуске к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Бразилии. 7 августа МПК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. CAS 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, а 31 августа Федеральный суд Швейцарии отказался ввести временные меры, которые позволили бы россиянам выступить на Паралимпиаде. Таким образом, сборная России не примет участия в Играх 2016 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Президент ПКР Владимир Лукин сообщил ТАСС, что турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.