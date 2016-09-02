Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Эквадора в отборочном матче к ЧМ-2018

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Бразилии со счетом 3:0 разгромила команду Эквадора в гостевом матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Голами отметились Неймар (72-я минута, пенальти) и дважды Габриэль Жезус (87, 90). Полузащитник эквадорцев Хуан Паредес был удален с поля на 76-й минуте за второе предупреждение. Футболист сборной Эквадора и российского клуба "Ростов" Кристиан Нобоа провел на поле весь матч.
После семи матчей бразильцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Команда Эквадора с 13 очками в активе расположилась на третьей строчке.
Двухкруговой отборочный турнир сборных КОНМЕБОЛ пройдет с октября 2015 года по октябрь 2017-го. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.
Отборочный цикл чемпионата мира определит 31 участника финального турнира, еще одну путевку уже получила Россия как страна-организатор.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.