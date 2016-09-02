Россиянка Веснина за 65 минут вышла в третий круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Во втором раунде Веснина, "посеянная" на турнире под 19-м номером, одержала победу над представительницей Германии Анникой Бек со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В следующем раунде соперницей россиянки станет победитель пары Карла Суарес Наварро (11, Испания) - Елена Янкович (Сербия).

US Open завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.