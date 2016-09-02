Серена Уильямс вышла в третий круг US Open, обыграв Ванию Кинг

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Во втором раунде Уильямс, "посеянная" на турнире под первым номером, одержала победу над соотечественницей Ванией Кинг со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
В следующем круге соперницей лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) станет Юханна Ларссон из Швеции.
US Open по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.