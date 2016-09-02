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Гол Месси принес победу аргентинцам в отборочном матче к ЧМ-2018 против сборной Уругвая

Спорт
2 сентября, 4:37 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 2, сентября. /ТАСС
Победа в дебютном матче нового главного тренера Эдгардо Баусы позволила команде Аргентины возглавить турнирную таблицу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 1:0 победила команду Уругвая в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Единственный мяч забил капитан аргентинцев Лионель Месси (43-я минута), проводивший первый матч после возвращения в национальную команду.

Победа в дебютном матче нового главного тренера Эдгардо Баусы позволила команде Аргентины возглавить турнирную таблицу, набрав 14 очков после 7 матчей. Сборная Уругвая с 13 очками в активе расположилась на второй строчке.

После поражения сборной Аргентины 27 июня в финале Кубка Америки от команды Чили (0:0 в основное время, 2:4 в серии пенальти) Месси заявил о завершении выступлений за национальную команду по причине постоянных разочарований из- за поражений в решающих матчах международных турниров. Аргентинцы с Месси в составе уступили в финалах Кубка Америки 2007, 2015 и 2016 годов, а также проиграли финальный матч чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Однако в начале августа нападающий сообщил, что главный тренер аргентинцев Бауса убедил его вернуться в команду.

Двухкруговой отборочный турнир сборных КОНМЕБОЛ пройдет с октября 2015 года по октябрь 2017-го. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.

Отборочный цикл чемпионата мира определит 31 участника финального турнира, еще одну путевку уже получила Россия как страна-организатор. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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