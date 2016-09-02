РФС поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 53-летием

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал поздравление главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который 2 сентября празднует 53-летие.
"От имени руководства и коллектива Российского футбольного союза, тренерского и административного штаба, а также игроков сборной России поздравляем Станислава Саламовича с Днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, ярких побед с национальной сборной в контрольных матчах, успешного выступления в ближайших официальных турнирах - Кубке конфедераций и чемпионате мира. Всего Вам самого доброго", - говорится в сообщении.
Черчесов был утвержден в должности главного тренера сборной России 11 августа. Контракт тренера с РФС рассчитан до завершения чемпионата мира 2018 года. В тренерский штаб сборной также вошли Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.
В дебютном матче Черчесова на новом посту сборная России сыграла вничью с командой Турции (0:0) в Анталье. Следующая товарищеская игра состоится 6 сентября в Москве, где российская команда встретится с футболистами Ганы.
Предыдущим местом работы Черчесова была варшавская "Легия", с которой он выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16. Также специалист тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), "Терек" (2011-2013), "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015). "Спартак" под руководством Черчесова занял второе место в чемпионате России 2007 года.