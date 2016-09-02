Месси заявил, что вернулся в сборную Аргентины после разговора с тренером и футболистами

МАДРИД, 2 сентября. /ТАСС/. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что принял решение возобновить выступления за национальную команду после разговора с главным тренером Эдгардо Баусой и партнерами по сборной. Слова 5-кратного обладателя "Золотого мяча" приводит испанское издание "Марка".

Накануне сборная Аргентины на своем поле победила команду Уругвая (1:0) в игре отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), а единственный мяч на 43-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Месси, проводивший первый матч после возвращения в национальную команду. Победа в дебютной встрече нового главного тренера Баусы позволила команде Аргентины возглавить таблицу отборочного турнира после 7-го тура.

"После разговора с тренером Эдгардо Баусой и партнерами я не мог не вернуться в сборную. Я очень верю в нашу команду и рад снова быть в сборной Аргентины. Мы продолжаем двигаться вперед, несмотря на поражения в прошлых финалах", - сказал Месси.

После поражения сборной Аргентины 27 июня в финале Кубка Америки от команды Чили (0:0 в основное время, 2:4 в серии пенальти) Месси заявил о завершении выступлений за национальную команду по причине постоянных разочарований из-за поражений в решающих матчах международных турниров. Аргентинцы с Месси в составе уступили в финалах Кубка Америки 2007, 2015 и 2016 годов, а также проиграли финальный матч чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Однако в начале августа нападающий сообщил, что главный тренер аргентинцев Бауса убедил его вернуться в команду.

Восьмой тур отбора в зоне КОНМЕБОЛ состоится 6 сентября. Двухкруговой отборочный турнир из 19 туров завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.