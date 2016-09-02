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Путин получил приглашение на чемпионат России по дзюдо от губернатора Хабаровского края

Спорт
2 сентября, 7:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Сильнейшие дзюдоисты страны и сборные федеральных округов будут бороться за награды чемпионата России в Хабаровске на "Платинум-Арене"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел во Владивостоке выставку, посвященную деятельности территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, ознакомился с интересными проектами в регионах и получил приглашение в Хабаровск на чемпионат России по дзюдо.

Вице-премьер Юрий Трутнев, показывая выставку, напомнил главе государства, что был создан российско-китайский фонд агропромышленного развития на Дальнем Востоке, где 90% капитала формируют китайские инвесторы, а 10% - российские, и рассказал, что в рамках его работы уже проинвестированы два первых проекта. После этого глава государства осмотрел стенды, где губернаторы рассказали ему о самых успешных проектах. По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, сейчас на территории региона действуют два ТОРа.

Пользуясь случаем, Шпорт пригласил президента на чемпионат России по дзюдо, который пройдет в Хабаровске. "Если сможете, мы будем рады", - сказал он, подарив главе государства медаль. Такие медали будут вручаться призерам чемпионата, финал которого пройдет 8 сентября.

"Только 5-го из Китая вернусь, а вы хотите, чтобы уже 8-го в Хабаровск приехал?" - спросил Путин.

"Мы хотим, а решение принимайте вы", - сказал Шпорт.

Сильнейшие дзюдоисты страны и сборные федеральных округов будут бороться за награды чемпионата России в Хабаровске на "Платинум-Арене". Участниками финала чемпионата страны 2016 года станут региональные сборные, составленные по итогам отборочных состязаний в федеральных округах РФ. Соревнования в Хабаровске определят сильнейших спортсменов страны в шестнадцати категориях, а также сильнейшую команду России.

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