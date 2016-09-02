Мещеряков: задачей Семина на сезон является выход ФК "Локомотив" в еврокубки

Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом годуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:29
СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 9:25
Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской областиСибирь 2 сентября, 9:23
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровняПроисшествия 2 сентября, 9:12
ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"Экономика и бизнес 2 сентября, 9:08
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:01
Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфиОбщество 2 сентября, 9:00
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с бетонной опорой в ИркутскеПроисшествия 2 сентября, 8:49
Минэнерго РФ планирует обсудить с ЕС реализацию "Северного потока-2"Экономика и бизнес 2 сентября, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задача минимум, поставленная руководством футбольного клуба "Локомотив" перед главным тренером команды Юрием Семиным, - попадание в еврокубки. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
26 августа "Локомотив" подтвердил назначение Семина на пост главного тренера команды. Семин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата России и четыре Кубка страны. В первом матче после его возвращения "Локомотив" обыграл "Краснодар" (2:1) в пятом туре премьер-лиги.
"Минимум - еврокубки. Такая задача поставлена перед Семиным на сезон", - сказал Мещеряков.
Также собеседник ТАСС заявил, что клуб принял обдуманное решение, взяв в аренду полузащитника Игоря Денисова: "Решение по Денисову принимали президент, спортивный директор и главный тренер. Думаю, они профессионалы и все решения по трансферам принимают зряче и обдуманно".
Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.