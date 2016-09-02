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Мещеряков: задачей Семина на сезон является выход ФК "Локомотив" в еврокубки

Спорт
2 сентября, 9:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК корр. ТАСС, Андрей Карташов
26 августа "Локомотив" подтвердил назначение Юрия Семина на пост главного тренера команды
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задача минимум, поставленная руководством футбольного клуба "Локомотив" перед главным тренером команды Юрием Семиным, - попадание в еврокубки. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

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Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"

26 августа "Локомотив" подтвердил назначение Семина на пост главного тренера команды. Семин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата России и четыре Кубка страны. В первом матче после его возвращения "Локомотив" обыграл "Краснодар" (2:1) в пятом туре премьер-лиги.

"Минимум - еврокубки. Такая задача поставлена перед Семиным на сезон", - сказал Мещеряков.

Также собеседник ТАСС заявил, что клуб принял обдуманное решение, взяв в аренду полузащитника Игоря Денисова: "Решение по Денисову принимали президент, спортивный директор и главный тренер. Думаю, они профессионалы и все решения по трансферам принимают зряче и обдуманно".

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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