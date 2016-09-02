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Ротенберг: китайский клуб не смог бы войти в КХЛ без участия в лиге "Адмирала" и "Амура"

Спорт
2 сентября, 9:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК корр. ТАСС, Андрей Карташов
"Куньлунь" пополнил состав участников КХЛ перед стартом нынешнего сезона
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Китайский клуб "Куньлунь" не смог бы войти в состав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без участия в турнире владивостокского "Адмирала" и хабаровского "Амура". Такое мнение журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), заместитель председателя правления КХЛ Роман Ротенберг.

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"Куньлунь" пополнил состав участников КХЛ перед стартом нынешнего сезона. Пекинский клуб в своем первом матче в лиге одержал победу в Хабаровске над "Амуром" со счетом 2:1.

"Для ФХР очень важно развитие хоккея на Дальнем Востоке. Вообще, развитие хоккея в регионах - одно из приоритетных направлений развития этого вида спорта в стране, - сказал Ротенберг. - Наверное, если бы не было клубов "Адмирал" и "Амур", то не смог бы к нам войти клуб из Китая. В долгосрочной перспективе рассматриваем появление или создание клубов из Японии и Южной Кореи".

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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