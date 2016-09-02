РФБ смягчила наказания дисквалифицированным за ставки баскетболистам

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Комиссия Российской федерации баскетбола (РФБ) по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей приняла решение смягчить наказание для игроков, которые были дисквалифицированы за ставки на матчи с участием своих клубов. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.
"Было принято решение смягчить наказание каждому из баскетболистов. Григорию Андрееву ("Самара") вынесено замечание, Инне Зинчук, Юлии Клименко (обе - "Шахты-ЮРГПУ") и Владимиру Чичайкину ("Союз-Заречный") оставшийся срок дисквалификации был заменен на условный, а Дмитрию Загнойко ("Рускон-Мордовия"), помимо условного наказания, также вынесено замечание", - говорится в сообщении.
В мае 2016 года комиссия РФБ постановила дисквалифицировать Загнойко, Андреева и Зинчук до окончания сезона-2016/17, Клименко и Чичайкина до конца сезона-2018/19.