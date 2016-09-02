Лауреаты конкурса на форуме "Россия - спортивная держава" получат коллекционные книги

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Победителей фотоконкурса, который стартовал в рамках международного форума "Россия - спортивная держава", наградят коллекционными книгами "Спортивный облик России". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете форума.
Красочное иллюстрированное издание рассказывает об истории создания современной спортивной инфраструктуры в России в 2006-2015 годах. Общий тираж книги составляет 500 экземпляров.
Желающие принять участие в конкурсе должны выложить в социальных сетях Instagram, Facebook и "Вконтакте" свою фотографию, на которой занимаются спортом; указать официальные хештеги #россияспортивнаядержава и #sportforumrussia; написать в комментарии под фото, чем лично для них является спорт ("Для меня спорт - это…").
Призы получат девять человек (по три победителя в каждой из социальных сетей). Кроме того, лауреаты конкурса получат флэш-карты и дождевики.
Лучшие фотографии будут представлены на площадках международного форума "Россия - спортивная держава". Форум пройдет во Владимирской области 10-13 октября.
Конкурс проводится АНО "Форум "Спортивная держава" и ФГУП "Дирекция программы" в целях популяризации спорта и здорового образа жизни. Конкурс проходит на территории РФ.