"Хоккеист за бортом!" — игроки, пропускающие Кубок мира — 2016

На Кубке мира в Торонто соберется весь цвет мирового хоккея. Болельщики смогут насладиться виртуозным катанием, сильнейшими бросками и сумасшедшими сейвами большого количества звезд из НХЛ, КХЛ и других лиг.

Но есть игроки, которые в силу разных обстоятельств не сыграют на канадском льду с 17 сентября по 1 октября.

Представление хоккеистов, пропускающих Кубок мира, — в материале ТАСС.

Сборная России

Форвард петербургского СКА и сборной России Илья Ковальчук в предыдущем сезоне провел всего четыре матча в плей-офф КХЛ. Остальные игры Кубка Гагарина он пропустил из-за отстранения от работы с основной командой. По решению тренерского штаба национальной команды форвард не попал в заявку на чемпионат мира.

Развернуть Вячеслав Войнов © Александр Демьянчук/ТАСС Вячеслав Войнов © Александр Демьянчук/ТАСС

В июле стало известно, что Ковальчук включен в список кандидатов в сборную России на новый сезон. Несмотря на это, нападающий не попал в заявку на Кубок мира, поскольку окончательный состав команды по регламенту турнира был опубликован в конце мая.

Также на Кубке мира не сыграет один из ведущих российских защитников, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов. Игрок обороны пропустит турнир из-за решения НХЛ не допускать его в связи с тем, что для урегулирования вопроса о его дисквалификации (Войнов был обвинен в домашнем насилии во время выступления за океаном) лиге требуется время.

Место Войнова, который после скандала в НХЛ перешел в СКА, в заявке российской сборной занял защитник клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Нестеров. В предыдущем сезоне хоккеист принял участие в 66 матчах, набрав 10 очков (три шайбы и семь передач), дойдя с командой до полуфинала Кубка Стэнли.

Сборная Канады

Тренеры канадской сборной во главе с Майком Бэбкоком, несмотря на отличный выбор игроков, столкнулись с необходимостью вносить коррективы в заявку на домашний для них Кубок мира. Форвард "Даллас Старз" Джейми Бенн, в минувшем сезоне НХЛ вошедший в первую символическую пятерку игроков, не сыграет в Торонто из-за перенесенной в июле операции на бедре. В клубе заверяют, что нападающий успеет восстановиться после хирургического вмешательства к старту нового сезона в НХЛ.

Развернуть Джейми Бенн © AP Photo/LM Otero Джейми Бенн © AP Photo/LM Otero

Место Бенна в составе сборной Канады занял форвард "Сан-Хосе Шаркс" Логан Кутюр. В его активе в минувшем сезоне 76 игр и 66 очков (25 шайб и 41 передача).

Ударом для канадцев стало желание защитника Данкана Кита не рисковать своим здоровьем. Игрок обороны, представляющий "Чикаго Блэкхокс", принял решение долечить травму колена, полученную в минувшем сезоне. Двукратного олимпийского чемпиона на Кубке мира заменит Джей Боумистер из "Сент-Луис Блюз". В сезоне-2015/16 на его счету 92 матча и 23 очка (3 + 20).

В начале сентября стало известно, что Кубок мира пропустит форвард "Лос-Анджелеса" Джефф Картер. Нападающий, в минувшем сезоне сыгравший в 82 матчах и набравший 64 очка (26 + 38), не сыграет в Торонто из-за повреждения, полученного на тренировке.

Но не стоит считать, что из-за потери олимпийского чемпиона — 2014 сборная Канады стала слабее. Его место в составе занял форвард "Анахайма" Кори Перри. В коллекции нападающего, помимо высшей награды Игр в Сочи, есть и золото Олимпиады-2010 в Ванкувере. В минувшем сезоне в НХЛ на счету Перри 89 игр и 66 очков (34 + 32), также он стал чемпионом мира в Москве и вошел в "Тройной золотой клуб", членами которого являются хоккеисты, выигравшие Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

Сборная Швеции

Больше остальных пришлось ротировать состав тренерскому штабу сборной Швеции. Наставник команды Рикард Гренборг пошел сразу на четыре перестановки.

Развернуть Хенрик Зеттерберг © AP Photo/Paul Sancya Хенрик Зеттерберг © AP Photo/Paul Sancya

Самой серьезной потерей выглядит повреждение капитана шведов Хенрика Зеттерберга ("Детройт Ред Уингз"). Опытный форвард травмировал колено во время предсезонной подготовки. Его место в составе сборной занял Микаэль Бэклунд, выступающий за "Калгари Флэймз" (в сезоне-2015/16 провел 87 матчей — 14 шайб и 37 передач).

Также Кубок мира пропустит форвард "Сент-Луиса" Александр Стин. Он не сыграет в Торонто из-за операции на плече, перенесенной в июле. Представителя "Блюз" в заявке шведской сборной должен был заменить Рикард Ракелл из "Анахайм Дакс", но он также пропустит турнир из-за травмы. Вакантное место было отдано форварду "Сент-Луиса" Патрику Берглунду, в минувшем сезоне НХЛ на его счету 62 игры и 24 (14 + 10) очка.

Кроме того, из-за травм на Кубке мира не сыграют вратарь "Баффало Сейбрз" Робин Ленер и защитник "Детройта" Никлас Кронвалль. Их места в заявке шведов на турнире заняли голкипер "Торонто Мэйпл Лифс" Юнас Энрот и игрок обороны "Анахайма" Хампус Линдхольм.

Сборная США

Американцы перед стартом Кубка мира также столкнулись с необходимостью произвести вынужденную замену в заявке на турнир.

Развернуть Райан Кэллахан © AP Photo/Chris O'Meara Райан Кэллахан © AP Photo/Chris O'Meara

Потеря форварда "Тампы" Райана Кэллахана вряд ли скажется на "огневой мощи" сборной США на Кубке мира. В минувшем сезоне нападающий не мог похвастаться высокой результативностью: в 89 встречах в его активе 32 балла (12 + 20).

Кэллахана, который продолжает восстанавливаться после операции на бедре, в составе американцев заменил форвард "Нью-Джерси Девилз" Кайл Палмьери. Нападающий, чьим самым крупным успехом является золото молодежного чемпионата мира шесть лет назад, вместе со своим клубом не смог пробиться в плей-офф. Несмотря на это, в регулярном чемпионате он демонстрировал неплохую результативность — 57 очков (30 + 27) в 82 играх.

Сборная Чехии

За две недели до старта Кубка мира сразу три игрока "выпали" из заявки сборной Чехии. Так, наставник чешской сборной Йозеф Яндач был вынужден заменить форварда "Бостон Брюинз" Давида Крейчи, перенесшего операцию на левом бедре в конце апреля. Нападающий, чья команда в минувшем сезоне не сумела выйти в плей-офф НХЛ, провел 72 матча, набрав 63 очка (17 + 46).

Развернуть Томаш Гертль © AP Photo/Marcio Jose Sanchez Томаш Гертль © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Его место в заявке занял бывший форвард петербургского СКА Роман Червенка, в настоящее время представляющий швейцарский "Фрибур". В сезоне-2015/16 он играл за чешский клуб "Пираты", проведя 57 игр и набрав 70 очков (26 + 44).

Кроме того, сборная Чехии не сможет рассчитывать на финалиста последнего розыгрыша Кубка Стэнли форварда "Сан-Хосе" Томаша Гертла. В минувшем сезоне он провел 101 матч, набрав 57 баллов за результативность (27 + 30). Вместо него на Кубке мира сыграет нападающий челябинского "Трактора" Михал Бирнер. В стартовавшем в конце августа сезоне КХЛ он провел четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Еще одна вынужденная рокировка затронула линию обороны. Вместо Радко Гудаса, представляющего клуб "Филадельфия Флайерз", в заявку чешской сборной вошел еще один представитель КХЛ — защитник "Слована" Томаш Кундратек.

Сборная Европы

Главная потеря у европейцев — травма датского вратаря "Торонто" Фредрика Андерсена, который повредил плечо в олимпийской квалификации за сборную своей страны. Его заменил немец Филипп Грубауэр из "Вашингтон Кэпиталз".