ВТБ предложил разрешить в суде ситуацию с кредитной гарантией строительства "Зенит-Арены"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Банк ВТБ предложил администрации Санкт-Петербурга разрешить в суде ситуацию с авансовыми платежами на строительство стадиона на Крестовском острове. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее говорилось, что администрация Санкт-Петербурга намерена вернуть в бюджет как минимум 3 млрд рублей аванса, которые покрываются банковской гарантией ВТБ, предоставленной бывшему генподрядчику строительства стадиона "Зенит-Арена" - компании "Инжтрансстрой-СПб".

"Мы много средств потеряли на такого рода проектах. Мы считаем, что эта система не совершенна и сокращаем этот бизнес. Там стороны расходятся, какой объем работ был выполнен. Мы предложили руководству города обратиться в суд в адрес ВТБ, и то, что суд решит, мы выплатим", - сказал Костин.

Стадион на Крестовском острове должен быть сдан в эксплуатацию в декабре. Арена примет матчи футбольных Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. Арена строится с 2007 года.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.