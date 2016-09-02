Президент ФИФА Инфантино выразил надежду, что видеоповторы будут использованы на ЧМ-2018

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал успешным первый опыт использования судьями видеоповторов в товарищеском матче между командами Италии и Франции и выразил надежду, что система будет использоваться на чемпионате мира 2018 года в России. Слова Инфантино приводит Associated Press (AP).

Сборная Франции в четверг одержала победу над командой Италии со счетом 3:1 в товарищеском матче, который прошел в итальянском Бари. Впервые в международном матче была опробована система видеоповторов. Инфантино привел пример использования системы в эпизоде, когда рукой сыграл один из футболистов команды Франции.

"Арбитр остановил игру всего на несколько секунд, в течение которых два специальных помощника судьи посмотрели повтор, а затем сообщили, что нарушения правил не было", - сказал Инфантино.

"Это исторический момент для футбола. На дворе 2016 год, уже пора использовать систему повторов", - добавил президент ФИФА.

Также Инфантино выразил надежду, что видеоповторы будут применяться на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

В марте Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил тестовый этап системы видеоповторов. Отмечалось, что нововведение будет проходить в тестовом режиме в течении двух лет и не коснется ведущих футбольных чемпионатов.

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