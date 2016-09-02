Мещеряков: ФК "Локомотив" сделает акцент на выпускников академии, а не на покупку игроков

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" сделает ставку на улучшение работы собственной академии, а не на приобретение новых игроков. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.
Совет директоров "Локомотива" 10 августа объявил, что Ольга Смородская уходит с поста президента клуба, а ее место займет бывший генеральный директор компании "Лига-ТВ" Илья Геркус. 26 августа "Локомотив" назначил на пост главного тренера команды Юрия Семина, под чьим руководством клуб выиграл два чемпионата России и четыре Кубка страны.
"Мы настроены не на приобретение готовых игроков, - сказал Мещеряков. - Одна из главных задач Семина - дальнейшее улучшение работы нашей академии для того, чтобы ее выпускники впоследствии играли ключевую роль в команде. Задачей на сезон является попадание в зону еврокубков, это значит как минимум быть в пятерке по итогам чемпионата России. Лучшие результаты будут только приветствоваться".
Также функционер обозначил первостепенные задачи нового президента клуба Геркуса. "Перед президентом стоит задача улучшения коммерческой составляющей деятельности клуба. Это в том числе увеличение количества спонсоров и рекламодателей".
"Локомотив" после пяти туров занимает девятое место в чемпионате России, набрав 7 очков.
Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.