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КХЛ назначила Анисимова главным арбитром лиги

Спорт
2 сентября, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Благодарю руководство лиги за оказанное мне доверие и осознаю большую ответственность, связанную с этим назначением", - прокомментировал назначение Анисимов
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Судья Алексей Анисимов

Судья Алексей Анисимов

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Алексей Анисимов назначен главным арбитром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Данное решение было принято на первом заседании нового состава совета директоров КХЛ. В июле с должности главного арбитра ушел Владимир Плющев, который занимал этот пост с февраля 2015 года. Тогда же Анисимов занял пост советника председателя совета директоров лиги по вопросам судейства.

"Благодарю руководство лиги за оказанное мне доверие и осознаю большую ответственность, связанную с этим назначением, - прокомментировал назначение Анисимов. - Судьи - люди, на которых обращено постоянное пристальное внимание, как со стороны участников игр, так и со стороны огромной армии болельщиков. Работа арбитров в КХЛ должна соответствовать самым высоким стандартам, и я намерен приложить все силы, чтобы уровень судейства в лиге постоянно повышался. В то же время задачей главного арбитра я вижу защиту интересов судей, создание атмосферы, при которой они действительно станут 30-й командой лиги".

Анисимов судил матчи КХЛ и чемпионатов мира. В 2015 году он был признан лучшим арбитром КХЛ.

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