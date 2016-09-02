Матч седьмого тура РФПЛ между "Зенитом" и "Рубином" пройдет 19 сентября

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Матч 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" состоится 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Тур начнется 16 сентября матчем между московским "Спартаком" и "Оренбургом" (начало - в 17:00 мск), также в рамках тура между собой сыграют московский "Локомотив" и "Уфа" (16 сентября, 19:30), "Томь" и тульский "Арсенал" (17 сентября, 14:00), грозненский "Терек" и пермский "Амкар" (17 сентября, 19:00), екатеринбургский "Урал" и махачкалинский "Анжи" (17 сентября, 16:30), самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА (18 сентября, 17:15), "Краснодар" и "Ростов" (18 сентября, 20:00). Встреча между "Зенитом" и "Рубином" станет заключительной в 7-м туре.
Также стало известно расписание туров с 8-го по 12-й. Так, 8-й тур пройдет с 24 по 26 сентября, 9-й - с 1 по 2 октября, 10-й - с 14 по 17 октября, 11-й - с 21 по 24 октября, 12-й - с 29 по 31 октября.