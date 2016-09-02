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Регионы поддерживают выдвижение кандидатуры главы ФБР Иванюженкова на новый срок

Спорт
2 сентября, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Борис Иванюженков возглавляет федерацию с 2009 года, осенью 2012 он был переизбран на новый срок
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Борис Иванюженков

Борис Иванюженков

© Людмила Пахомова/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Региональные отделения Федерации бокса России (ФБР) поддерживают выдвижение действующим президентом организации Борисом Иванюженковым своей кандидатуры на данный пост на новый срок. Об этом Иванюженков сообщил ТАСС.

"Подам заявку, если меня поддержит наше руководство - попечительский совет. Мне также приходят письма из регионов с выражением поддержки. Но решение пока не принято", - сказал Иванюженков.

Мужская сборная России под руководством Александра Лебзяка завоевала одно золото, одно серебро и две бронзы на Играх в Рио. Еще одну бронзовую медаль в боксе команде принесла Анастасия Белякова.

Иванюженков возглавляет федерацию с 2009 года, осенью 2012 он был переизбран на новый срок.

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