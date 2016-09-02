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Баскаков: судей, которые не допускают ошибок, в футболе не существует

Спорт
2 сентября, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Бывший арбитр ФИФА считает, что судьи должны уметь правильно разбираться в простых эпизодах
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Юрий Баскаков

Юрий Баскаков

© Евгений Волчков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. В современном футболе не существует арбитров, которые бы не допускали ошибок. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Баскаков.

"В футболе не существует судей, которые не допускают ошибок, если вы покажете мне такого арбитра, я откушу себе руку. Ошибки судей, которые были допущены, например, в последнем туре нашего чемпионата, не были критичными. Большинство эпизодов можно трактовать в пользу арбитров. Я бы не стал говорить о том, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА, по-моему, в нынешнем чемпионате пока таких случаев вообще не было", - отметил Баскаков.

Бывший арбитр считает, что судьи должны уметь правильно разбираться в простых эпизодах.

"Важно, чтобы арбитр мог быстро принимать верное решение в простых эпизодах. Если арбитр ошибается в элементарных вещах - тогда это проблема. Человеческий фактор в работе судей играет большую роль, важно об этом помнить", - добавил он.

Баскаков был признан лучшим арбитром года в России в 2007 году.

Работа арбитров часто подвергалась критике в весенней части сезона-2015/2016. Тенденция продолжилась на старте сезона-2016/17. В частности, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в резкой форме выразил недовольство работой бригады Сергея Лапочкина в матче против "Локомотива", который состоялся 28 августа.

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