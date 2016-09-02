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Исполком ФГР признал удовлетворительным выступление женской сборной РФ на ОИ

Спорт
2 сентября, 13:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
На Играх в Рио российские гандболистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками
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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал удовлетворительным выступление женской сборной России на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом в ходе заседания исполкома сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

На Играх в Рио российские гандболистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, не проиграв на турнире ни одного матча.

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