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Сборная России по футболу перед тренировкой поздравила Кутепова с рождением сына

Спорт
2 сентября, 13:23 UTC+3 ХИМКИ область/ 2, сентября. /ТАСС
Об этом рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов, который празднует 2 сентября 53-й день рождения
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ХИМКИ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу перед тренировкой в пятницу поздравили защитника команды Илью Кутепова с рождением сына. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

В пятницу Черчесов празднует 53-й день рождения.

"День рождения - днем рождения, но у нас есть более знаменательное событие - у Кутепова вчера родился сын, с чем мы его поздравили. А день рождения - обычный, рабочий день сегодня", - рассказал наставник команды.

Черчесов был назначен главным тренером сборной в августе. В среду он провел первый матч во главе команды, сыграв вничью со сборной Турции (0:0) в Анталье. Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы, встреча пройдет на московской "Открытие-Арене".

Отвечая на вопрос о предстоящем сопернике, Черчесов не согласился с определением "экзотический соперник". "Я бы такими эпитетами не выражался. Мы уже некоторые вещи посмотрели: Гана - реально хорошая команда, мощные ребята, умеющие играть в футбол; надеюсь, будет интересный матч. Ну и хотелось бы, чтобы стадион был заполнен; думаю, какой-то оптимизм мы видели после игры с Турцией, и хочется, чтобы болельщики пришли", - сказал он.

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