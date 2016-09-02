Исполком ФГР: Трефилов продолжит работу в женской сборной РФ по гандболу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов продолжит работу в национальной команде в новом олимпийском цикле. Такое решение было принято на исполкоме Федерации гандбола России (ФГР).

На Играх в Рио российские гандболистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками, не проиграв на турнире ни одного матча. Исполком федерации признал выступление команды удовлетворительным.

В ходе своего выступления на исполкоме Трефилов сообщил, что национальную команду ждет омоложение состава, так как некоторые игроки планируют завершить карьеру.

Ранее Трефилов рассказал ТАСС, что останется в национальной команде. Следующим крупным турниром для сборной будет чемпионат Европы, который пройдет с 4 по 18 декабря в Швеции.

Окончательно кандидатуру Трефилова должно утвердить Министерство спорта РФ.