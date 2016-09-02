Футболист Кудряшов остался недоволен своим дебютом за сборную России

ХИМКИ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов остался неудовлетворен своим дебютом за команду. Об этом он сказал журналистам.

В среду команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы, встреча пройдет на московской "Открытие-Арене".

В матче с турками Кудряшов дебютировал в составе сборной страны.

"Оценивать будет главный тренер, но по ощущениям я остался неудовлетворен дебютом. Допустил много несвойственных для себя ошибок. Позиционно сыграл более или менее, а вот в созидании игра не получилась", - признался Кудряшов.