Футболист Кудряшов остался недоволен своим дебютом за сборную России

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ХИМКИ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов остался неудовлетворен своим дебютом за команду. Об этом он сказал журналистам.
В среду команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы, встреча пройдет на московской "Открытие-Арене".
В матче с турками Кудряшов дебютировал в составе сборной страны.
"Оценивать будет главный тренер, но по ощущениям я остался неудовлетворен дебютом. Допустил много несвойственных для себя ошибок. Позиционно сыграл более или менее, а вот в созидании игра не получилась", - признался Кудряшов.