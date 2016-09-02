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"Химки" заключили однолетний контракт с французским баскетболистом Бунгу-Коло

Спорт
2 сентября, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Четыре последних сезона Бунгу-Коло играл за французский "Лимож"
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" подписали однолетний контракт с французским баскетболистом Нобелем Бунгу-Коло. Об этом сообщает пресс-служба команды.

28-летний форвард рассказал, что он хотел подписать контракт с "Химками" и рад, что это стало реальностью.

"Ожидаю хорошего сезона в "Химках" с большим числом побед, но главное, чтобы команда достигла поставленных целей. Пока я немного знаю о России и Единой лиге ВТБ, но не вызывает сомнений тот факт, что этот турнир является одним из лучших в Европе. Выступление в этом чемпионате станет для меня новым вызовом, что, в свою очередь, даст мне больше опыта и знаний", - сказал француз.

Четыре последних сезона Бунгу-Коло играл за французский "Лимож". В составе этой команды он дважды выигрывал чемпионат Франции. Четыре раза он становился участником Матча всех звезд французской лиги.

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