"Химки" заключили однолетний контракт с французским баскетболистом Бунгу-Коло

Китай по просьбе МЧС РФ снизил сброс воды в реки в связи с наводнением в ПриморьеОбщество 2 сентября, 15:45
"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" подписали однолетний контракт с французским баскетболистом Нобелем Бунгу-Коло. Об этом сообщает пресс-служба команды.
28-летний форвард рассказал, что он хотел подписать контракт с "Химками" и рад, что это стало реальностью.
"Ожидаю хорошего сезона в "Химках" с большим числом побед, но главное, чтобы команда достигла поставленных целей. Пока я немного знаю о России и Единой лиге ВТБ, но не вызывает сомнений тот факт, что этот турнир является одним из лучших в Европе. Выступление в этом чемпионате станет для меня новым вызовом, что, в свою очередь, даст мне больше опыта и знаний", - сказал француз.
Четыре последних сезона Бунгу-Коло играл за французский "Лимож". В составе этой команды он дважды выигрывал чемпионат Франции. Четыре раза он становился участником Матча всех звезд французской лиги.