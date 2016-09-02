Отчетно-выборная конференция Федерации гандбола России состоится в конце декабря

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации гандбола России (ФГР) пройдет 26 или 27 декабря. Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Москве.
Окончательная дата будет утверждена позднее.
Согласно ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ" все федерации летних видов спорта должны провести отчетно- выборные конференции не позднее шести месяцев после дня окончания Олимпийских игр.
Нынешний глава федерации Сергей Шишкарев был избран в апреле 2015 года.