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Отчетно-выборная конференция Федерации гандбола России состоится в конце декабря

Спорт
2 сентября, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Окончательная дата будет утверждена позднее
Материал из 1 страницы
Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации гандбола России (ФГР) пройдет 26 или 27 декабря. Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Москве.

Окончательная дата будет утверждена позднее.

Согласно ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ" все федерации летних видов спорта должны провести отчетно- выборные конференции не позднее шести месяцев после дня окончания Олимпийских игр.

Нынешний глава федерации Сергей Шишкарев был избран в апреле 2015 года.

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