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ЦСКА подписал контракт с хоккеистом из системы "Бостона" Барнеттом

Спорт
2 сентября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Ранее Барнетт провел пять сезонов в Западной хоккейной лиг за клубы "Ванкувер Джайнтс", "Камлумпс Блэйзерс", "Эверетт Силвертипс" и "Келоуна Рокетс"
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА подписал соглашение сроком на один год с американским нападающим из системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" Джей Ти Барнеттом. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Барнетту 24 года. Предыдущий сезон он провел в системе "Бостона" в клубах "Стоктон Тандер" и "Атланта Гладиаторз", выступающих в Хоккейной лиге Восточного побережья (профессиональная хоккейная лига среднего уровня; находится на втором уровне профессиональных лиг Северной Америки).

"Он был очень настойчив в своем желании играть в России, в нашей системе, и мы решили рискнуть, тем более что риск тут небольшой - все будет зависеть от игрока, - сказал главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров. - Базовые условия соглашения довольно скромные, но Джей Ти сможет их существенно улучшить при достижении определенных статистических показателей. Кроме того, соглашение двустороннее, оно позволит нам использовать Барнетта в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), поэтому не исключаю, что начинать пробиваться в состав основной команды американцу придется в "Звезде".

Ранее Барнетт провел пять сезонов в Западной хоккейной лиге (одной из юниорских лиг Северной Америки) за клубы "Ванкувер Джайнтс", "Камлумпс Блэйзерс", "Эверетт Силвертипс" и "Келоуна Рокетс", где в 249 матчах он набрал 131 (57 шайбы +74 передачи) очко.

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