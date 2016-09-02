Лукин: вопрос получения от МПК компенсации за недопуск паралимпийцев к Играм не актуален

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вопрос получения компенсации от Международного паралимпийского комитета (МПК) за отстранение российских спортсменов от участия в Играх в Рио-де-Жанейро не актуален. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

"Финансовые вопросы рассматривались сегодня на исполкоме, но на сегодня никаких решений не принято. Переговоры с Международным паралимпийским комитетом о компенсации ущерба? Нет, этот вопрос пока не рассматривается, он не актуален", - сказал Лукин.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.

Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.