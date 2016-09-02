Лукин: вопрос получения от МПК компенсации за недопуск паралимпийцев к Играм не актуален

"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 2 сентября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вопрос получения компенсации от Международного паралимпийского комитета (МПК) за отстранение российских спортсменов от участия в Играх в Рио-де-Жанейро не актуален. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.
"Финансовые вопросы рассматривались сегодня на исполкоме, но на сегодня никаких решений не принято. Переговоры с Международным паралимпийским комитетом о компенсации ущерба? Нет, этот вопрос пока не рассматривается, он не актуален", - сказал Лукин.
МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.
Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.