Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Билялетдинов вернется в расположение "Рубина" 10 сентября

Спорт
2 сентября, 15:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
"Я сейчас в Сербии прохожу реабилитацию после операции. С того момента прошло пять недель, восстановление идет по плану, я чувствую себя лучше", - сказал спортсмен
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист казанского "Рубина" Динияр Билялетдинов, восстанавливающийся после травмы, вернется в расположение команды 10 сентября и будет работать с клубным физиотерапевтом. Об этом он сообщил ТАСС.

31-летний Билялетдинов получил травму в мае текущего года. "Я сейчас в Сербии прохожу реабилитацию после операции. С того момента прошло пять недель, восстановление идет по плану, я чувствую себя лучше. 10 числа должен быть в Казани и, скорее всего, буду заниматься с клубными физиотерапевтами", - сказал Билялетдинов.

Ранее 11 футболистов "Рубина", в числе которых есть и Билялетдинов, написали жалобу руководству клуба в связи с неучастием в тренировочных сборах команды. Позднее клуб опубликовал заявление, в котором было сказано, что данная жалоба является давлением на команду, а футболисты не поехали на сбор в Австрию из-за проигранной конкуренции. Позднее генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков рассказал ТАСС, что игроки могут пожаловаться на действия клуба в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, если руководство не выполнит их требования.

Билялетдинов отметил, что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону: "На данный момент, насколько я понимаю, никто не имеет претензий. Спасибо руководству клуба за понимание".

После пяти туров чемпионата России "Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Следующий матч казанцы проведут на своем поле 12 сентября с "Уралом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
3
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
4
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
7
Штайнмайер: Германия и Франция недовольны темпами реализации Минских соглашений
Темы дня
Реклама