Футболист Билялетдинов вернется в расположение "Рубина" 10 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист казанского "Рубина" Динияр Билялетдинов, восстанавливающийся после травмы, вернется в расположение команды 10 сентября и будет работать с клубным физиотерапевтом. Об этом он сообщил ТАСС.

31-летний Билялетдинов получил травму в мае текущего года. "Я сейчас в Сербии прохожу реабилитацию после операции. С того момента прошло пять недель, восстановление идет по плану, я чувствую себя лучше. 10 числа должен быть в Казани и, скорее всего, буду заниматься с клубными физиотерапевтами", - сказал Билялетдинов.

Ранее 11 футболистов "Рубина", в числе которых есть и Билялетдинов, написали жалобу руководству клуба в связи с неучастием в тренировочных сборах команды. Позднее клуб опубликовал заявление, в котором было сказано, что данная жалоба является давлением на команду, а футболисты не поехали на сбор в Австрию из-за проигранной конкуренции. Позднее генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков рассказал ТАСС, что игроки могут пожаловаться на действия клуба в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, если руководство не выполнит их требования.

Билялетдинов отметил, что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону: "На данный момент, насколько я понимаю, никто не имеет претензий. Спасибо руководству клуба за понимание".

После пяти туров чемпионата России "Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Следующий матч казанцы проведут на своем поле 12 сентября с "Уралом".