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Чернышенко: назначение Анисимова главным арбитром КХЛ повлияет на эффективность судейства

Спорт
2 сентября, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Обеспечена максимальная независимость, исключающая возможность какого-либо даже психологического влияния на решения главного арбитра", - отметил президент КХЛ
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Назначение Алексея Анисимова главным арбитром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отразится на эффективности судейства. Такое мнение журналистам выразил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В пятницу состоялось заседание совета директоров КХЛ. "Сегодня состоялось обязательное мероприятие, связанное с тем, что по закону нужно утверждать ряд корпоративных документов, в том числе и годовой отчет за предыдущий год, бухгалтерскую документацию, - рассказал Чернышенко. - Очень важным моментом является переизбрание нового совета директоров и председателя совета директоров. Председателем выбран Геннадий Тимченко, у нас появилось два новых члена - Александр Медведев и Алексей Анисимов, назначенный новым главным арбитром лиги. Теперь главный арбитр лиги подчиняется совету директоров и является при этом советником председателя правления КХЛ".

"Обеспечена максимальная независимость, исключающая возможность какого-либо даже психологического влияния на решения главного арбитра, - добавил президент КХЛ. - Уверен, что это решение отразится на эффективности нашего судейства".

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