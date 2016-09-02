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Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубов

Спорт
2 сентября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Президент КХЛ заявил, что если клубы не урегулируют отношения с игроками до 15 сентября, то помимо этого будет наложена персональная дисквалификация на руководство этих клубов
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Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко принял решение заморозить трансферную деятельность трех клубов лиги до 15 сентября. Об этом он сообщил журналистам.

Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ, который состоялся в пятницу.

"У нас осталось три клуба, у которых есть долги по выплатам премиальных, - сообщил Чернышенко. - Эти незначительные суммы денег свидетельствуют о неаккуратном отношении клубов к финансовым обязательствам и к болельщикам, которых они подвергают риску. Я принимаю решение о том, что до 15 сентября мы заморозим трансферы игроков трех клубов. Если они не удосужатся урегулировать отношения с игроками до 15 сентября, то помимо этого будет наложена персональная дисквалификация на руководство этих клубов".

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