Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубов

"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 2 сентября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко принял решение заморозить трансферную деятельность трех клубов лиги до 15 сентября. Об этом он сообщил журналистам.
Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ, который состоялся в пятницу.
"У нас осталось три клуба, у которых есть долги по выплатам премиальных, - сообщил Чернышенко. - Эти незначительные суммы денег свидетельствуют о неаккуратном отношении клубов к финансовым обязательствам и к болельщикам, которых они подвергают риску. Я принимаю решение о том, что до 15 сентября мы заморозим трансферы игроков трех клубов. Если они не удосужатся урегулировать отношения с игроками до 15 сентября, то помимо этого будет наложена персональная дисквалификация на руководство этих клубов".