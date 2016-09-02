Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шишкарев примет решение о выдвижении на пост главы ФГР после совета при президенте РФ

Спорт
2 сентября, 15:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Шишкарев занимает свою должность с апреля 2015 года. Отчетно-выборная конференция ФГР пройдет 26 или 27 декабря
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев примет решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы федерации после заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом он сообщил журналистам после заседания исполкома ФГР в Москве.

Шишкарев занимает свою должность с апреля 2015 года. Отчетно-выборная конференция ФГР пройдет 26 или 27 декабря.

"Свое решение о выдвижении на выборы приму после совета по спорту: все будет зависеть от того, как состоится моя встреча с президентом либо выступление на совете, - сказал Шишкарев. - Мы разговаривали с Владимиром Владимировичем во время общения в Кремле, и он сказал: "Готовься". Это важнейшее мероприятие - принятие судьбоносных решений на этом совете не менее важно, чем золотые олимпийские медали. Потому что без государственной поддержки, пересмотра отношений со стороны Министерства спорта, региональных руководителей развитие невозможно".

"Гандбол уже доказал, что это спорт номер один в олимпийской действительности, поэтому мы вправе рассчитывать на иное финансирование, иную организацию детско-юношеских соревнований", - отметил он. Глава ФГР также добавил, что федерация, со своей стороны, приложит все усилия для развития маркетинговой составляющей гандбола.

"Это позволит добиться большего присутствия гандбола не только в электронных СМИ, но и на телеканалах. У нас есть уже интересные и достаточно неожиданные предложения. Как говорится, из одной крайности в другую: сначала никто не хотел, теперь хотят все, но достаточно дешево. Теперь мы немного пококетничаем, и будем наш маркетинговый продукт продавать подороже", - отметил он.

Ранее министр спорта Виталий Мутко сообщал ТАСС, что заседание совета пройдет в октябре во Владимире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама