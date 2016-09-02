Шишкарев примет решение о выдвижении на пост главы ФГР после совета при президенте РФ

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев примет решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы федерации после заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом он сообщил журналистам после заседания исполкома ФГР в Москве.

Шишкарев занимает свою должность с апреля 2015 года. Отчетно-выборная конференция ФГР пройдет 26 или 27 декабря.

"Свое решение о выдвижении на выборы приму после совета по спорту: все будет зависеть от того, как состоится моя встреча с президентом либо выступление на совете, - сказал Шишкарев. - Мы разговаривали с Владимиром Владимировичем во время общения в Кремле, и он сказал: "Готовься". Это важнейшее мероприятие - принятие судьбоносных решений на этом совете не менее важно, чем золотые олимпийские медали. Потому что без государственной поддержки, пересмотра отношений со стороны Министерства спорта, региональных руководителей развитие невозможно".

"Гандбол уже доказал, что это спорт номер один в олимпийской действительности, поэтому мы вправе рассчитывать на иное финансирование, иную организацию детско-юношеских соревнований", - отметил он. Глава ФГР также добавил, что федерация, со своей стороны, приложит все усилия для развития маркетинговой составляющей гандбола.

"Это позволит добиться большего присутствия гандбола не только в электронных СМИ, но и на телеканалах. У нас есть уже интересные и достаточно неожиданные предложения. Как говорится, из одной крайности в другую: сначала никто не хотел, теперь хотят все, но достаточно дешево. Теперь мы немного пококетничаем, и будем наш маркетинговый продукт продавать подороже", - отметил он.

Ранее министр спорта Виталий Мутко сообщал ТАСС, что заседание совета пройдет в октябре во Владимире.