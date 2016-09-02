Глава IBU: правила употребления спортсменами лекарств от астмы прописаны нечетко

КИШИНЕВ, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Правила употребления спортсменами лекарств от астмы прописаны нечетко. Таким мнением с ТАСС поделился глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андреас Бессеберг.

Ранее несколько лыжников на условиях анонимности рассказали журналистам норвежского телеканала TV-2, что перед прошлогодней международной гонкой представитель Норвежской федерации лыжного спорта настоятельно рекомендовал им делать ингаляции противоастматическими лекарствами, хотя спортсмены, по их собственному признанию, были здоровы.

"Этот вопрос является проблематичным для некоторых видов спорта на протяжении долгого времени. Я знаю, что это касается не только лыжных гонок, но и биатлона, и велогонок. Мое личное мнение по этому поводу следующее: спортсмены, которым необходимо данное лекарство, должны иметь официальное разрешение на его использование. Должны существовать более четкие правила для употребления препарата", - сказал Бессеберг.

"У каждого спортсмена должен быть соответствующий документ, в котором говориться, что ему действительно, подчеркиваю, действительно необходимо данное лекарство. Это мое личное мнение. На данный момент правила определены нечетко", - добавил глава IBU.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в настоящий момент разрешает использование препаратов от астмы на основе трех веществ: сальбутамола, формотерола и сальметерола. Хотя ранее их применение было жестко ограничено, с 2011 WADA перестала требовать от спортсменов обязательного медицинского диагностирования астмы и даже уведомлений о том, что соответствующие препараты применяются.