ФХР: Кубок Первого канала в 2016 году вновь пройдет в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккейный турнир "Кубок Первого канала" в 2016 году снова состоится в Москве. Об этом ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал ТАСС, что "ВТБ Ледовый дворец" является приоритетным местом проведения турнира. Ряд регионов в свое время изъявляли желание провести турнир у себя. Соревнования пройдут с 15 по 18 декабря. В 2013 и 2014 годах турнир проводился в Сочи.

"Кубок Первого канала будет в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец", а какие у нас еще есть варианты? Это прекрасная хоккейная арена, - сказал Курбатов. - Нам важны не только размеры, нам важно, чтобы люди (на арене) понимали, как работать - как борт менять, лед готовить. Там нас все устраивает".

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.