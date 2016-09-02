ФХР: Кубок Первого канала в 2016 году вновь пройдет в Москве

Президент России отметил героизм участников северных конвоевНовости Архангельской области 2 сентября, 17:30
Общежитие МГУ на 2700 мест со своим кинотеатром и спортзалом открыто в МосквеОбщество 2 сентября, 17:07
Эксперты: повышение тарифов на Украине станет для населения экспериментом на выживаниеМеждународная панорама 2 сентября, 16:59
Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицыМосква 2 сентября, 16:58
Состоялся первый вылет российского чартера в ТурциюЭкономика и бизнес 2 сентября, 16:50
Актриса Лариса Удовиченко получила золотого льва на кинофестивале в ОренбургеКультура 2 сентября, 16:49
IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентябряСпорт 2 сентября, 16:49
Число россиян в частных школах Великобритании за 10 лет выросло почти втроеОбщество 2 сентября, 16:47
Москалькова заявила, что "как человек" она поддерживает право на эвтаназиюОбщество 2 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккейный турнир "Кубок Первого канала" в 2016 году снова состоится в Москве. Об этом ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.
Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал ТАСС, что "ВТБ Ледовый дворец" является приоритетным местом проведения турнира. Ряд регионов в свое время изъявляли желание провести турнир у себя. Соревнования пройдут с 15 по 18 декабря. В 2013 и 2014 годах турнир проводился в Сочи.
"Кубок Первого канала будет в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец", а какие у нас еще есть варианты? Это прекрасная хоккейная арена, - сказал Курбатов. - Нам важны не только размеры, нам важно, чтобы люди (на арене) понимали, как работать - как борт менять, лед готовить. Там нас все устраивает".
Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.