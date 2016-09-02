Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FINA: допинг-контроль в ходе этапа КМ по плаванию в Москве будет строгим

Спорт
2 сентября, 15:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
"Допинг-контроль в ходе этапа Кубка мира по плаванию в Москве будет строгим, его будет осуществлять независимая шведская компания", - заявил исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Система допинг-контроля в ходе этапа Кубка мира по плаванию, который пройдет 3-4 сентября в Москве, будет строгой, допинг-пробы будут проверяться на наличие запрещенных веществ за территорией России. Об этом на пресс- конференции сообщил исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнель Маркулеску.

Читайте также новости по теме:
Допинг в спорте
© AP Photo/Denis Tyrin
МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на Паралимпиаду
IIHF считает недопустимым отстранение российских спортсменов от Паралимпиады
Иски 34 российских паралимпийцев к МПК поступили в CAS

"Допинг-контроль в ходе этапа Кубка мира по плаванию в Москве будет строгим, его будет осуществлять независимая шведская компания, - сказал Маркулеску. - Образцы будут проверяться за пределами России".

Согласно предварительным заявкам, участие в турнире планируют принять спортсмены из 22 стран. Кроме того, на московском этапе Кубка мира выступят 150 российских спортсменов. В их числе четырехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де- Жанейро Юлия Ефимова.

Призовой фонд московского этапа Кубка мира, предоставляемый Всероссийской федерацией плавания, составляет $102 тысячи. Он будет распределен между спортсменами, занявшими первые три места в 34 индивидуальных видах программы. Установленная сумма в размере $10 тысяч  будет выплачена за каждый новый рекорд мира.

Третий этап Кубка мира по плаванию в Москве пройдет 3-4 сентября в бассейне СК "Олимпийский".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
6
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
7
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
Темы дня
Реклама