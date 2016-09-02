FINA: допинг-контроль в ходе этапа КМ по плаванию в Москве будет строгим

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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Система допинг-контроля в ходе этапа Кубка мира по плаванию, который пройдет 3-4 сентября в Москве, будет строгой, допинг-пробы будут проверяться на наличие запрещенных веществ за территорией России. Об этом на пресс- конференции сообщил исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнель Маркулеску.
"Допинг-контроль в ходе этапа Кубка мира по плаванию в Москве будет строгим, его будет осуществлять независимая шведская компания, - сказал Маркулеску. - Образцы будут проверяться за пределами России".
Согласно предварительным заявкам, участие в турнире планируют принять спортсмены из 22 стран. Кроме того, на московском этапе Кубка мира выступят 150 российских спортсменов. В их числе четырехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де- Жанейро Юлия Ефимова.
Призовой фонд московского этапа Кубка мира, предоставляемый Всероссийской федерацией плавания, составляет $102 тысячи. Он будет распределен между спортсменами, занявшими первые три места в 34 индивидуальных видах программы. Установленная сумма в размере $10 тысяч будет выплачена за каждый новый рекорд мира.
Третий этап Кубка мира по плаванию в Москве пройдет 3-4 сентября в бассейне СК "Олимпийский".