FINA: допинг-контроль в ходе этапа КМ по плаванию в Москве будет строгим

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Система допинг-контроля в ходе этапа Кубка мира по плаванию, который пройдет 3-4 сентября в Москве, будет строгой, допинг-пробы будут проверяться на наличие запрещенных веществ за территорией России. Об этом на пресс- конференции сообщил исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнель Маркулеску.

"Допинг-контроль в ходе этапа Кубка мира по плаванию в Москве будет строгим, его будет осуществлять независимая шведская компания, - сказал Маркулеску. - Образцы будут проверяться за пределами России".

Согласно предварительным заявкам, участие в турнире планируют принять спортсмены из 22 стран. Кроме того, на московском этапе Кубка мира выступят 150 российских спортсменов. В их числе четырехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де- Жанейро Юлия Ефимова.

Призовой фонд московского этапа Кубка мира, предоставляемый Всероссийской федерацией плавания, составляет $102 тысячи. Он будет распределен между спортсменами, занявшими первые три места в 34 индивидуальных видах программы. Установленная сумма в размере $10 тысяч будет выплачена за каждый новый рекорд мира.

Третий этап Кубка мира по плаванию в Москве пройдет 3-4 сентября в бассейне СК "Олимпийский".