Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американец Макс Кобб избран новым вице-президентом IBU по спорту

Спорт
2 сентября, 15:58 UTC+3 КИШИНЕВ корр. ТАСС, Иван Пучков
В прошлом году IBU временно отстранил Готтлиба Ташлера от должности вице-президента по спорту
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Исполнительный директор Ассоциации биатлона США Макс Кобб на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) избран новым вице-президентом организации по спорту. Об этом сообщает специальный корреспондент ТАСС с места событий.

Всего в голосовании принимали участие представители 49 стран. За кандидатуру Кобба было отдано 29 голосов, за президента Ассоциации биатлона Польши (АБП) Дагмару Герасимюк - 15 голосов. Также в голосовании участвовала глава Федерации биатлона Латвии Байба Брока, которая получила 5 голосов.

В прошлом году IBU временно отстранил Готтлиба Ташлера от должности вице-президента по спорту. Это произошло после того, как итальянская полиция сообщила о том, что Ташлер подозревается в связях с доктором Микеле Феррари, через которого получал допинг для своего сына, биатлониста Даниэля Ташлера. Сейчас Ташлер-старший является членом оргкомитета этапа Кубка мира в Антхольце.

Конгресс IBU проходит в столице Молдавии Кишиневе с 1 по 4 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
6
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
7
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
Темы дня
Реклама