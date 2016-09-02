Американец Макс Кобб избран новым вице-президентом IBU по спорту

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КИШИНЕВ, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Исполнительный директор Ассоциации биатлона США Макс Кобб на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) избран новым вице-президентом организации по спорту. Об этом сообщает специальный корреспондент ТАСС с места событий.
Всего в голосовании принимали участие представители 49 стран. За кандидатуру Кобба было отдано 29 голосов, за президента Ассоциации биатлона Польши (АБП) Дагмару Герасимюк - 15 голосов. Также в голосовании участвовала глава Федерации биатлона Латвии Байба Брока, которая получила 5 голосов.
В прошлом году IBU временно отстранил Готтлиба Ташлера от должности вице-президента по спорту. Это произошло после того, как итальянская полиция сообщила о том, что Ташлер подозревается в связях с доктором Микеле Феррари, через которого получал допинг для своего сына, биатлониста Даниэля Ташлера. Сейчас Ташлер-старший является членом оргкомитета этапа Кубка мира в Антхольце.
Конгресс IBU проходит в столице Молдавии Кишиневе с 1 по 4 сентября.