Американец Макс Кобб избран новым вице-президентом IBU по спорту

КИШИНЕВ, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Исполнительный директор Ассоциации биатлона США Макс Кобб на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) избран новым вице-президентом организации по спорту. Об этом сообщает специальный корреспондент ТАСС с места событий.

Всего в голосовании принимали участие представители 49 стран. За кандидатуру Кобба было отдано 29 голосов, за президента Ассоциации биатлона Польши (АБП) Дагмару Герасимюк - 15 голосов. Также в голосовании участвовала глава Федерации биатлона Латвии Байба Брока, которая получила 5 голосов.

В прошлом году IBU временно отстранил Готтлиба Ташлера от должности вице-президента по спорту. Это произошло после того, как итальянская полиция сообщила о том, что Ташлер подозревается в связях с доктором Микеле Феррари, через которого получал допинг для своего сына, биатлониста Даниэля Ташлера. Сейчас Ташлер-старший является членом оргкомитета этапа Кубка мира в Антхольце.

Конгресс IBU проходит в столице Молдавии Кишиневе с 1 по 4 сентября.