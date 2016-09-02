Русский профессор из США в знак протеста отказался работать волонтером на Паралимпиаде

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Профессор университета Южной Джорджии Григорий Дмитриев, переехавший 26 лет назад из СССР в США, отказался работать волонтером на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак протеста против отстранения российских паралимпийцев от участия в соревнованиях. Об этом Дмитриев, который в августе работал волонтером на Олимпийских играх, сообщил ТАСС.

Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. В четверг МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

"Я работал волонтером на Олимпиаде, и у меня сложилось впечатление, что эти Игры превратились в политические игры. Вот почему я принял решение не работать волонтером на Паралимпиаде", - сказал Дмитриев.

Спортивный арбитражный суд (КАС) 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, а 31 августа Федеральный суд Швейцарии отказался ввести временные меры, которые позволили бы россиянам выступить на Паралимпиаде. Таким образом, сборная России не примет участия в Играх 2016 года, которые пройдут с 7 по 18 сентября.