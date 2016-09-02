Хоссу: пловцам приятно выступать в СК "Олимпийский", он обладает великой историей

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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Пловцам нравится соревноваться в бассейне СК "Олимпийский", который 3-4 сентября примет этап Кубка мира, поскольку он обладает великой историей. Такое мнение журналистам высказала трехкратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира венгерская пловчиха Катинка Хоссу.
"Я уже пятый раз в Москве, - отметила Хоссу. - Мне очень нравится здесь и, тем более, очень приятно соревноваться в бассейне с такой великой историей".
"Приятно возвращаться на короткую воду, - добавила спортсменка. -Тем более, что мы давно на ней не соревновались".
Согласно предварительным заявкам, участие в турнире планируют принять спортсмены из 22 стран.