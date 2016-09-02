Сальников: итоги выступления сборной России по плаванию на ОИ-2016 неоднозначны

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Итоги выступления сборной России по плаванию на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро можно оценивать с разных точек зрения. Об этом на пресс-конференции заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

"Итоги выступления российских пловцов на Олимпиаде можно оценить неоднозначно, - сказал Сальников. - Нам не удалось завоевать золото, но команде удалось завоевать несколько наград другого достоинства. В силу атмосферы и обстоятельств, которые сопровождали подготовку и выступление сборной России в Рио, я думаю, правильно будет оценивать выступление россиян как адекватное".

"Отчет главного тренера сборной Сергея Колмогорова будет заслушан 3 сентября на президиуме федерации, - добавил Сальников. - После этого президиум сделает определенные выводы".