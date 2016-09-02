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Сальников: итоги выступления сборной России по плаванию на ОИ-2016 неоднозначны

Спорт
2 сентября, 16:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
"Нам не удалось завоевать золото, но команде удалось завоевать несколько наград другого достоинства", - заявил президент ВФП
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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Итоги выступления сборной России по плаванию на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро можно оценивать с разных точек зрения. Об этом на пресс-конференции заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

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"Итоги выступления российских пловцов на Олимпиаде можно оценить неоднозначно, - сказал Сальников. - Нам не удалось завоевать золото, но команде удалось завоевать несколько наград другого достоинства. В силу атмосферы и обстоятельств, которые сопровождали подготовку и выступление сборной России в Рио, я думаю, правильно будет оценивать выступление россиян как адекватное".

"Отчет главного тренера сборной Сергея Колмогорова будет заслушан 3 сентября на президиуме федерации, - добавил Сальников. - После этого президиум сделает определенные выводы".

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