Шишкарев: Ростех достиг предварительной договоренности о поддержке МГК МАИ

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Госкорпорация Ростех достигла договоренности о поддержке столичного мужского гандбольного клуба МАИ, который будет создан на базе команды Училища олимпийского резерва (УОР). Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В настоящий момент в Москве в суперлиге нет ни одного столичного мужского гандбольного клуба.

"Сегодня по этому поводу совещание у Рогозина (заместитель председателя правительства - прим. ТАСС) вечером, Дмитрий Олегович - главный инициатор и движок этой темы, - сказал Шишкарев. - Это будет на базе УОР. Возвращается историческое название МАИ, есть уже предварительная договоренность с корпорацией Ростех, которая готова поддержать эту идею. Сегодня мы поговорим, а на следующей неделе формализуем эти подходы".

"Клуб формально будет участвовать в чемпионате суперлиги предстоящего сезона, поскольку УОР было победителем чемпионата высшей лиги. Надеемся, что клуб начнет выступать там в этом сезоне", - добавил он.

До 2001 года в Москве существовал клуб "ЦСКА-СпортАкадем", созданный благодаря слиянию ЦСКА и столичного "Спортакадемклуба". В 2001 году гандбольная команда в армейской структуре прекратила свое существование, на ее базе была создана команда "Чеховские медведи", которая через два года переехала в подмосковный Чехов.