Владимир Сальников будет переизбираться на пост главы Всероссийской федерации плавания

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников принял решение о переизбрании на новый срок. Об этом он сообщил журналистам.

"Я принял решение, что буду участвовать в выборах", - сказал Сальников.