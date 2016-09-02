Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владимир Сальников будет переизбираться на пост главы Всероссийской федерации плавания

Спорт
2 сентября, 16:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
"Я принял решение, что буду участвовать в выборах", - сказал четырехкратный олимпийский чемпион
Материал из 1 страницы
Владимир Сальников

Владимир Сальников

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников принял решение о переизбрании на новый срок. Об этом он сообщил журналистам.

"Я принял решение, что буду участвовать в выборах", - сказал Сальников.

Смотрите также

Глава ВФП: Юлия Ефимова в очередной раз проявила мужество, завоевав второе серебро ОИ-2016
Глава федерации: медаль Антона Чупкова послужит катализатором для всех пловцов сборной РФ
Владимир Сальников: позиция FINA по отношению к российским пловцам была беспристрастной

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
6
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
7
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
Темы дня
Реклама