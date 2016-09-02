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Гимнаст Гарибов намерен продолжить карьеру и постарается выступить на ЧЕ-2017

Спорт
2 сентября, 16:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Ранее старший тренер мужской сборной Валерий Алфосов сообщил, что спортсмен близок к завершению карьеры из-за травмы плеча
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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов намерен продолжить спортивную карьеру и постарается попасть в заявку национальной команды на чемпионат Европы 2017 года. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Ранее старший тренер мужской сборной Валерий Алфосов сообщил, что спортсмен близок к завершению карьеры из-за травмы плеча. Позже старший тренер команды Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что Гарибов хочет продолжить карьеру.

"К сожалению, мне не хватило времени, чтобы подготовиться к Играм в Рио. Сейчас потихоньку занимаюсь восстановлением. Конечно, планирую продолжать, хочу в следующем году попробовать сделать последний рывок. Если восстановлюсь до конца, постараюсь попасть в команду на чемпионат Европы, в следующем году уже будет видно, чего можно ждать от меня в будущем", - сказал Гарибов.

Гарибов был капитаном национальной команды на Олимпийских играх - 2012 в Лондоне. Чемпионат Европы - 2017 пройдет в румынском Бухаресте.

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