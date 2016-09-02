Гимнаст Гарибов намерен продолжить карьеру и постарается выступить на ЧЕ-2017

Президент России отметил героизм участников северных конвоевНовости Архангельской области 2 сентября, 17:30
Общежитие МГУ на 2700 мест со своим кинотеатром и спортзалом открыто в МосквеОбщество 2 сентября, 17:07
Эксперты: повышение тарифов на Украине станет для населения экспериментом на выживаниеМеждународная панорама 2 сентября, 16:59
Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицыМосква 2 сентября, 16:58
Состоялся первый вылет российского чартера в ТурциюЭкономика и бизнес 2 сентября, 16:50
Актриса Лариса Удовиченко получила золотого льва на кинофестивале в ОренбургеКультура 2 сентября, 16:49
IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентябряСпорт 2 сентября, 16:49
Число россиян в частных школах Великобритании за 10 лет выросло почти втроеОбщество 2 сентября, 16:47
Москалькова заявила, что "как человек" она поддерживает право на эвтаназиюОбщество 2 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов намерен продолжить спортивную карьеру и постарается попасть в заявку национальной команды на чемпионат Европы 2017 года. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
Ранее старший тренер мужской сборной Валерий Алфосов сообщил, что спортсмен близок к завершению карьеры из-за травмы плеча. Позже старший тренер команды Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что Гарибов хочет продолжить карьеру.
"К сожалению, мне не хватило времени, чтобы подготовиться к Играм в Рио. Сейчас потихоньку занимаюсь восстановлением. Конечно, планирую продолжать, хочу в следующем году попробовать сделать последний рывок. Если восстановлюсь до конца, постараюсь попасть в команду на чемпионат Европы, в следующем году уже будет видно, чего можно ждать от меня в будущем", - сказал Гарибов.
Гарибов был капитаном национальной команды на Олимпийских играх - 2012 в Лондоне. Чемпионат Европы - 2017 пройдет в румынском Бухаресте.