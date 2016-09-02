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Шишкарев: ФГР и женская сборная РФ по гандболу перечислят паралимпийцам 2 млн рублей

Спорт
2 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА сентября. /Корр., ТАСС
Ранее Шишкарев сообщил, что женская сборная России перечислит паралимпийцам 1,5 млн рублей
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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС /. Федерация гандбола России (ФГР) и женская национальная сборная перечислят отечественным паралимпийцам, которые отстранены от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, 2 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

"От ФГР мы перечислим нашим паралимпийцам 500 тысяч рублей. Вместе с перечислением средств от игроков женской сборной общая сумма поддержки от нас составит 2 миллиона рублей", - сказал он.

Ранее Шишкарев сообщил, что женская сборная России перечислит паралимпийцам 1,5 млн рублей.

Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. В четверг МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

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