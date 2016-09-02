Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гимнаст Крюков: олимпийский урок выполняет задачу преемственности поколений

Спорт
2 сентября, 16:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
"Такие мероприятия прокладывают необходимый мостик между поколениями, на этом и держится вся преемственность", - сказал спортсмен
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Такие мероприятия, как Олимпийский урок с участием заслуженных гимнастов, выполняют важную миссию связи молодого поколения и кумиров спорта. Об этом ТАСС сообщил олимпийский чемпион-1996 по спортивной гимнастике Николай Крюков.

В пятницу в гимнастическом клубе "Динамо-Москва" им. Михаила Воронина состоялся открытый олимпийский урок, который был посвящен прошедшим в Рио-де-Жанейро Олимпийским играм. В мероприятии приняли участие члены сборной России по спортивной гимнастике, которая успешно выступила на Играх-2016, завоевав одно золото, четыре серебра и три бронзы, - Денис Аблязин, Мария Пасека, Седа Тутхалян. Почетными гостями мероприятия стали прославленные гимнасты Алексей Немов, Николай Крюков, Елена Замолодчикова, а также ветераны московского "Динамо".

"Конечно, это очень важное мероприятие в свете того, что оно касается детей, нового поколения. Прошедшие в Рио Олимпийские игры для отечественной спортивной гимнастики прошли как нельзя лучше, они дадут приличный стимул и толчок для развития этого вида спорта. Плюс очень важно для детей то, что они видят своих кумиров, видят, на кого необходимо равняться, возможно, у кого-то возникнет желание стать такими, как наши чемпионы. Такие мероприятия прокладывают необходимый мостик между поколениями, на этом и держится вся преемственность, потому что воспитывать у молодежи тягу и стремление к спорту нужно через кумиров, через старшее поколение", - сказал Крюков.

Официальная часть мероприятия состояла из награждения Аблязина почетным знаком спортивного общества "Динамо", а также чествования ветеранов спортивной гимнастики. В конце мероприятия все участники смогли попробовать специально изготовленный торт с динамовской символикой. После этого учащиеся спортивной школы "Динамо" вместе со своими родителями приняли участие в автограф- и фотосессиях со своими кумирами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
5
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
6
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
7
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Темы дня
Реклама