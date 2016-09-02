Гимнаст Крюков: олимпийский урок выполняет задачу преемственности поколений

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Такие мероприятия, как Олимпийский урок с участием заслуженных гимнастов, выполняют важную миссию связи молодого поколения и кумиров спорта. Об этом ТАСС сообщил олимпийский чемпион-1996 по спортивной гимнастике Николай Крюков.

В пятницу в гимнастическом клубе "Динамо-Москва" им. Михаила Воронина состоялся открытый олимпийский урок, который был посвящен прошедшим в Рио-де-Жанейро Олимпийским играм. В мероприятии приняли участие члены сборной России по спортивной гимнастике, которая успешно выступила на Играх-2016, завоевав одно золото, четыре серебра и три бронзы, - Денис Аблязин, Мария Пасека, Седа Тутхалян. Почетными гостями мероприятия стали прославленные гимнасты Алексей Немов, Николай Крюков, Елена Замолодчикова, а также ветераны московского "Динамо".

"Конечно, это очень важное мероприятие в свете того, что оно касается детей, нового поколения. Прошедшие в Рио Олимпийские игры для отечественной спортивной гимнастики прошли как нельзя лучше, они дадут приличный стимул и толчок для развития этого вида спорта. Плюс очень важно для детей то, что они видят своих кумиров, видят, на кого необходимо равняться, возможно, у кого-то возникнет желание стать такими, как наши чемпионы. Такие мероприятия прокладывают необходимый мостик между поколениями, на этом и держится вся преемственность, потому что воспитывать у молодежи тягу и стремление к спорту нужно через кумиров, через старшее поколение", - сказал Крюков.

Официальная часть мероприятия состояла из награждения Аблязина почетным знаком спортивного общества "Динамо", а также чествования ветеранов спортивной гимнастики. В конце мероприятия все участники смогли попробовать специально изготовленный торт с динамовской символикой. После этого учащиеся спортивной школы "Динамо" вместе со своими родителями приняли участие в автограф- и фотосессиях со своими кумирами.